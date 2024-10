Treni, linea Firenze-Pistoia-Viareggio: stop alla circolazione sabato 19 e domenica 20 nel tratto di Montecatini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio L'articolo Treni, linea Firenze-Pistoia-Viareggio: stop alla circolazione sabato 19 e domenica 20 nel tratto di Montecatini proviene da Firenze Post. .com - Treni, linea Firenze-Pistoia-Viareggio: stop alla circolazione sabato 19 e domenica 20 nel tratto di Montecatini Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario traTerme, sullaL'articolo19 e20 neldiproviene daPost.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni - linea Firenze -Viareggio : completati i lavori tra Pistoia e Montecatini - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Si sono conclusi i lavori avviati sabato 13 luglio da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Da... (Firenzetoday.it)

Treni : bloccata linea ferroviaria Viareggio-Pistoia-Firenze per incendio in oleificio ad Altopascio - Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 28 luglio 2024, in Lucchesia L'articolo Treni: bloccata linea ferroviaria Viareggio-Pistoia-Firenze per incendio in oleificio ad Altopascio proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)