Eurocup 2024 2025 i 34 di Wiltjer non bastano | la Reyer Venezia sprofonda a Valencia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si conclude con un’altra sconfitta un turno difficile per le italiane nell’. Dopo il ko di ieri subito da Trento, ferma a una vittoria e tre sconfitte, arriva la resa da parte dellasul campo di, con anche la squadra lagunare ora ferma a una sola vittoria in tre partite. Un match totalmente controllato dalla squadra spagnola, che non ha praticamente faticato a trovare la via del canestro contro una difesa alquanto traballante da parte della squadra allenata da Neven Spahija.finisce sotto in doppia cifra già nel secondo quarto e prova a restare in scia finché Kylefa i miracoli, tenendo a galla i suoi. Ma da metà terzo quarto in poi dilagano Ojeleye e compagni verso il 105-83 finale, conche a pochi secondi dal termine riesce quantomeno a scollinare sopra i 30 punti sul tabellino.