Tvpertutti.it - Caterina Balivo via, arriva Nunzia De Girolamo? La Volta Buona verso chiusura

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In questo periodo pare che in Rai si stia valutando di apportare dei cambiamenti ai palinsesti, specie nella fascia oraria pomeridiana. Come la storia dimostra, nulla è mai detto, e conduttori storici potrebbero lasciare il posto ad altri di punto in bianco. Ad ogni modo, quello che si vocifera in questo periodo sembra che possa avvenire in maniera lenta e graduale. Ma di cosa si tratta? Alberto Dandolo ha svelato sull'ultimo numero del settimanale Oggi che a Viale Mazzini ci sarebbe fermento in merito aDe. La conduttrice di Ciao Maschio potrebbe presto sbarcare alla guida di un programma in onda nella fascia oraria attualmente affidata acon La. In merito a questo programma, poi, gli ascolti non stanno convincendo, pertanto, si è deciso di apportare delle modifiche.