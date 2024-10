Liberoquotidiano.it - Manovra, il Consiglio dei ministri approva legge da 30 miliardi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera deldeialla. Il disegno didi bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Tra le misure presenti, resi strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell'anno in corso. Sulle pensioni, confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro. Tree mezzo arriveranno da banche e assicurazioni e saranno destinati alla Sanità e ai più fragili. "Come promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini", afferma la premier Meloni.