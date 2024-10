Lapresse.it - Bankitalia, nel 2022 oltre la metà della ricchezza è detenuta dal 10% delle famiglie

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La quota didal 10% più abbienteè salita neldi circa due punti percentuali, al 52%, rispetto al 2020. Lo rilevanel suo rapporto sui bilanci. La quota di nuclei indebitati è rimasta stabile al 26%. Lecon redditi sopra la mediana detenevano l’85% del totale del debito finanziario. Rispetto al 2020, sottolinea, la quota di debitodai nuclei con reddito al di sotto di quello mediano è diminuita di circa due punti percentuali, con una riduzione maggiore per il credito al consumo (-6 punti percentuali). Anche l’incidenza dei gruppi familiari finanziariamente vulnerabili è rimasta stabile rispetto al 2020 (1,5 per cento sul totale). Il peso in rapporto alle soleindebitate si è tuttavia ridotto di circa un punto percentuale rispetto a due anni prima, al 7%.