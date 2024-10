Paolo Bonolis rompe il silenzio dopo le polemiche sulla ex moglie Sonia Bruganelli (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato Today.it - Paolo Bonolis rompe il silenzio dopo le polemiche sulla ex moglie Sonia Bruganelli Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024)giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonistacome concorrente di Ballando con le stelle,interviene con un post cheilmantenuto fino ad ora. In questi giorni il conduttore, ex marito die padre dei suoi tre figli, è stato citato

Ex di Paolo Bonolis sgancia la bomba su Sonia Bruganelli : ma non erano amiche? - Quindi io non ho voluto essere invadente in questo suo momento. L’esperienza di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle non si sta rivelando un successo, anzi. Ci siamo mandate dei messaggini ma solo per delle casualità. Lei però è una concorrente e dovrebbe dimostrare chi è, divertendosi in pista e coinvolgendoci. (Donnapop.it)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio : ecco la data ufficiale - gli ultimi retroscena - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio dopo la separazione consensuale: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena sulla ex coppia. . rticolo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da ‘Avanti un altro’ - quel programma per me era un figlio” : Marco Salvati contro Sonia Bruganelli - Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più ‘la moglie di’. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente“, ha spiegato la concorrente nella clip introduttiva prima della sua esibizione. L’ex moglie di Paolo Bonolis scende in pista con il ballerino Carlo Aloia ma alla competizione partecipa anche il compagno, Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini. (Ilfattoquotidiano.it)