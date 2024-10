Lobotka a rischio per Empoli dopo infortunio con la Slovacchia in Nations League (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha subito un infortunio durante la partita di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan, compromettendo la sua partecipazione alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Lobotka è stato costretto a lasciare il campo all’83’ minuto, sollevando preoccupazioni tra i tifosi e la dirigenza partenopea. L’analisi delle sue condizioni fisiche sarà determinante per capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per l’imminente partita di domenica. infortunio durante la partita con l’Azerbaigian Lobotka ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per la nazionale slovacca nel corso della competizione, ma l’infortunio subito lascia spazio a diversi interrogativi. Gaeta.it - Lobotka a rischio per Empoli dopo infortunio con la Slovacchia in Nations League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stanislav, centrocampista del Napoli, ha subito undurante la partita ditrae Azerbaijan, compromettendo la sua partecipazione alla prossima sfida di campionato contro l’è stato costretto a lasciare il campo all’83’ minuto, sollevando preoccupazioni tra i tifosi e la dirigenza partenopea. L’analisi delle sue condizioni fisiche sarà determinante per capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per l’imminente partita di domenica.durante la partita con l’Azerbaigianha dimostrato di essere una pedina fondamentale per la nazionale slovacca nel corso della competizione, ma l’subito lascia spazio a diversi interrogativi.

