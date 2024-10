LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 15-16, Eurolega basket in DIRETTA: punteggio basso a fine 1° quarto (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO 2° quarto! 15-16 Chiude avanti lo Zalgiris grazie al canestro di Francisco. 22? Entra Belinelli! Fallo di Shengelia, bonus speso. 15-14 Meno uno dello Zalgiris grazie a una coppia di canestri da due punti. 15-10 Tripla di Tucker, e sono tre le sue “bombe”! 12-10 Giedraitis. 12-8 Uno su due per lui. 3’04” Dormita della difesa di Bologna, due liberi per Mirutis. 12-7 Tripla di Clyburn! Seconda del match! Parziale Virtus, timeout Zalgiris. 9-7 Due su due ai liberi di Tucker. Prima dei 2 liberi, Timeout! 4’13” Finta di Tucker che parte sulla linea di fondo, ha intenzioni bellicose, subisce il fallo e va in lunetta. 7-7 Giedraitis da tre. 4’50” Mirutis e Francisco dentro per lo Zalgiris, Tucker per la Virtus. 7-4 Tiro strozzato allo scadere dei 24? di Cordinier. Di là però passi di Ulanovas. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 15-16, Eurolega basket in DIRETTA: punteggio basso a fine 1° quarto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO 2°! 15-16 Chiude avanti lograzie al canestro di Francisco. 22? Entra Belinelli! Fallo di Shengelia, bonus speso. 15-14 Meno uno dellograzie a una coppia di canestri da due punti. 15-10 Tripla di Tucker, e sono tre le sue “bombe”! 12-10 Giedraitis. 12-8 Uno su due per lui. 3’04” Dormita della difesa di, due liberi per Mirutis. 12-7 Tripla di Clyburn! Seconda del match! Parziale, timeout. 9-7 Due su due ai liberi di Tucker. Prima dei 2 liberi, Timeout! 4’13” Finta di Tucker che parte sulla linea di fondo, ha intenzioni bellicose, subisce il fallo e va in lunetta. 7-7 Giedraitis da tre. 4’50” Mirutis e Francisco dentro per lo, Tucker per la. 7-4 Tiro strozzato allo scadere dei 24? di Cordinier. Di là però passi di Ulanovas.

