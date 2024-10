Lavoro, Delzio (Luiss): “Livello soddisfazione dipendenti italiani è basso” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In Italia celebriamo oggi dei record quantitativi relativi al Lavoro molto importanti, il tasso di occupazione sta aumentando notevolmente e quello di disoccupazione diminuisce. Nessuno purtroppo oggi si occupa in Italia invece della qualità del Lavoro, eppure abbiamo una serie di dati preoccupanti al riguardo. Il Livello di soddisfazione dei lavoratori dipendenti italiani L'articolo Lavoro, Delzio (Luiss): “Livello soddisfazione dipendenti italiani è basso” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In Italia celebriamo oggi dei record quantitativi relativi almolto importanti, il tasso di occupazione sta aumentando notevolmente e quello di disoccupazione diminuisce. Nessuno purtroppo oggi si occupa in Italia invece della qualità del, eppure abbiamo una serie di dati preoccupanti al riguardo. Ildidei lavoratoriL'articolo): “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Aumento degli incidenti sul lavoro in Italia : Chiara Gribaudo sottolinea l’importanza della sicurezza - La presidente della Commissione ha sottolineato l’importanza di investire nella sicurezza, affermando che “lavorare di più sulla sicurezza è un investimento e non un onere burocratico”. Il suo intervento ha messo in luce i principali fattori di rischio cui sono esposti i lavoratori, enfatizzando il ruolo cruciale della prevenzione e della formazione continua nel ridurre tali rischi. (Gaeta.it)

