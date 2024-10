Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 15 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 15 ottobre Erik si rende conto di quanto gli manchi suo fratello Florian, e quando arriva una chiamata dagli Stati Uniti, spera di poterlo rivedere. Intanto, Markus non riesce a sopportare di vedere Alexandra rilassata con Christoph e decide di affrontarla apertamente sulla loro notte passata insieme. Christoph ascolta la conversazione e scopre il tradimento, mentre Greta e Noah decidono di mantenere segreta la loro relazione, ma non tutto va come previsto. Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 15 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 15 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 15Erik si rende conto di quanto gli manchi suo fratello Florian, e quando arriva una chiamata dagli Stati Uniti, spera di poterlo rivedere. Intanto, Markus non riesce a sopportare di vedere Alexandra rilassata con Christoph e decide di affrontarla apertamente sulla loro notte passata insieme. Christoph ascolta la conversazione e scopre il tradimento, mentre Greta e Noah decidono di mantenere segreta la loro relazione, ma non tutto va come previsto.

