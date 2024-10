Il Fiore Basket rimonta e piega la forte Puianello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro passo per il progetto cestistico al giovanile tra la Bakery Basket Piacenza, il Piacenza Basket Club e l’Fbk Fiore Basket. Questa unione, che ha dato vita ad un’unica grande famiglia del Basket piacentino, si è rinsaldata domenica 13 ottobre quando, in occasione della partita di Serie B Ilpiacenza.it - Il Fiore Basket rimonta e piega la forte Puianello Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro passo per il progetto cestistico al giovanile tra la BakeryPiacenza, il PiacenzaClub e l’Fbk. Questa unione, che ha dato vita ad un’unica grande famiglia delpiacentino, si è rinsaldata domenica 13 ottobre quando, in occasione della partita di Serie B

Fiorentina e Pistoia basket : presidenti insieme allo stadio Franchi - In collaborazione con Estra – Insieme per una vita sostenibile è stato organizzato un incontro fra il presidente di Estra Pistoia Basket Ron Rowan e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Una occasione importante, sottolinea la società di basket, per far conoscere due imprenditori americani che hanno deciso di investire nello sport in Toscana in due realtà di serie A e che si sono ... (Corrieretoscano.it)

Basket Castelfiorentino : missione crescita : "Roster più forte - ora va alzata l’asticella" - Guardie: Lubna Moustakalle (‘99); Sara Bellantoni (‘02); Sofia Costa (‘06); Marina Sanesi (‘07); Elena D’Ambrosio (‘07). Questo, invece, il roster completo. Alzare l’asticella, crescere e migliorarsi. In palio l’accesso ai quarti di finale. Ripartiamo da una base consolidata, con la conferma di tutte le ragazze che hanno contribuito ai risultati raggiunti, ma abbiamo lavorato anche per ... (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina - ecco Richardson. “Felice di essere qui”. E’ figlio di “Sugar” Ray Richardson - ex campione di basket - Firenze, 12 agosto 2024 – Prosegue, da parte della società viola, il percorso per costruire una nuova Fiorentina. Amir Richardson è figlio di Micheal Ray Richardson, detto Sugar, ex campione statunitense di basket, molto popolare in Italia per aver giocato a Bologna, Livorno e Forlì. "Sono molto felice di essere qui", ha dichiarato ai giornalisti presenti il classe 2002 marocchino prima di ... (Sport.quotidiano.net)