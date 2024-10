Serena Grandi: “Al battesimo di mio figlio c’erano 4-5 amanti di mio marito” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” insieme al figlio Edoardo, Serena Grandi ripercorre la sua unione con il Serena Grandi: “Al battesimo di mio figlio c’erano 4-5 amanti di mio marito” su Perizona.it Perizona.it - Serena Grandi: “Al battesimo di mio figlio c’erano 4-5 amanti di mio marito” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” insieme alEdoardo,ripercorre la sua unione con il: “Aldi mio4-5di mio” su Perizona.it

“Il coming out di mio figlio? Io sono cresciuta con gli omosessuali - anche il mio truccatore… quando me l’ha detto - io mi sono subito presa la colpa” : Serena Grandi a La Volta Buona - “Edoardo è stato il mio vero Oscar”. A Caterina Balivo che chiede se l’ex marito sia stato fedele, l’attrice replica: “Era premuroso ma non fedele. . Nel momento in cui scopre i tradimenti del consorte decide di lasciarlo: “Da lì è iniziata una sorta di rabbia, era finito l’amore, perché c’era questo bambino che aveva bisogno del mio amore”. (Ilfattoquotidiano.it)

Serena Grandi - confessione vietatissima dalla Balivo : "Circondata dalle amanti di mio marito - quando l'ho scoperto" - Un altro passaggio molto toccante è quello sulla omosessualità di Edoardo. Lo lasciai perché lui non aveva l'empatia del padre e io ci soffrivo". Ho pensato: 'Forse gli ho fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff'. Una intervista a cuore aperto, lunga e a tratti commovente. Non capisco le madri che buttano fuori di casa i figli quando scoprono che i figli sono omosessuali". (Liberoquotidiano.it)

Serena Grandi e i tradimenti dell’ex marito : “Al battesimo di nostro figlio ha invitato le sue amanti” - Serena Grandi racconta da Caterina Balivo il suo matrimonio con Beppe Ercole. L'attrice rivela di essere stata tradita più volte e le amanti del marito le ritrovò anche al battesimo del loto figlio Edoardo.Continua a leggere . (Fanpage.it)