Convegno dei Giovani imprenditori Orsini | Stellantis? Una pazzia chiedere ulteriori incentivi

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute. Emi sembra onestamente una”, dice il presidente di Confindustria, Emanuele, riferendosi a. “Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese”, sottolinea il leader degli industriali a margine deldeia Capri. La crisi dell’automotive, dice, “credo che sia purtroppo una delle ripercussioni delle scelte della precedente Commissione europea sul green deal. Il vero tema è lo stop al motore endotermico nel 2035: non vorrei che che dia adito a qualcuno di non fare produzione in Italia.