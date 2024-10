Torna il Lucca Comics vista mare. “Sul Belvedere il padiglione Games” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viareggio, 11 ottobre 2024 – Si consolida l’intesa “mare-Mura“ tra i comuni di Viareggio e di Lucca; che, superato anche l’ultimo campanile, col Carnevale che per due anni ha sfilato sulle Mura, proseguono nella promozione sinergica dei territori e dei reciproci eventi turistici, culturali e sportivi. E in quest’ottica si inserisce anche il ritorno del Lucca Comics&Games vista mare, con uno stand che animerà, fra parate di cosplayer, il Belvedere delle Maschere dal 30 ottobre al 3 novembre. Proprio in piazza Mazzini, in parallelo con il festival a Lucca, sarà allestito un padiglione di 250 metri quadrati, con un ladwall che rimanderà agli eventi in corso sulle Mura, dedicato ai Games. “Un’area che ospiterà le ultime novità e alcune delle star mondiali di questo settore che – anticipa l’assessore viareggino al turismo Alessandro Meciani – si sfideranno davanti alla consolle. Lanazione.it - Torna il Lucca Comics vista mare. “Sul Belvedere il padiglione Games” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viareggio, 11 ottobre 2024 – Si consolida l’intesa “-Mura“ tra i comuni di Viareggio e di; che, superato anche l’ultimo campanile, col Carnevale che per due anni ha sfilato sulle Mura, proseguono nella promozione sinergica dei territori e dei reciproci eventi turistici, culturali e sportivi. E in quest’ottica si inserisce anche il ritorno del, con uno stand che animerà, fra parate di cosplayer, ildelle Maschere dal 30 ottobre al 3 novembre. Proprio in piazza Mazzini, in parallelo con il festival a, sarà allestito undi 250 metri quadrati, con un ladwall che rimanderà agli eventi in corso sulle Mura, dedicato ai. “Un’area che ospiterà le ultime novità e alcune delle star mondiali di questo settore che – anticipa l’assessore viareggino al turismo Alessandro Meciani – si sfideranno davanti alla consolle.

