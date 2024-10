Sport.quotidiano.net - Giochi, questione di Fede. La sfida di Mancarella: "A Milano-Cortina 2026 con lo sci nordico»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla canoa paralimpica al padel, con un obiettivo, a lungo termine, che potrebbe portarlo a esplorare, con il suo allenatore, lo sci. E’ la storia dirico, 32 anni, uno che non molla mai e che nel 2021, a Tokyo, nella canoa Kl2, ha vinto un bronzo paralimpico.rico è affetto da spina bifida: questo non gli ha impedito di costruirsi una vita che ha riempito di risultati importanti. Insieme con il terzo posto paralimpico in Giappone c’è stato l’oro, un anno dopo, agli Europei di Monaco di Baviera. Ce n’è abbastanza per capire che– che spesso lo si vede sfrecciare per le strade di Casalecchio con un’auto personalizzata – non si è fatto mancare nulla.aveva investito il suo tempo in vista di Parigi 2024. E proprio in prospettiva deiParalimpici – il sogno era il gradino più alto del podio – aveva ottenuto il pass.