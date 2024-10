Biccy.it - Beatrice Luzzi risponde piccata a un giornalista sulla polemica del saluto alla suocera in fin di vita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilin diretta tvin fin difatto daal Grande Fratello ha scatenato numerose polemiche e l’attrice era già intervenuta a riguardo. Oggi però lo ha fatto di nuovondo apertamente a Francesco Merlo,de La Repubblica, che proprio sul quotidiano aveva scritto che quello andato in onda era “un modello grottesco di televisione” accusando la diretta interessata di aver trasformato “la morte in una pantomima per audience”. “Non ho potutore prima a causa di prioritarie complessità familiari, ma adesso sento proprio la necessità di dire la mia a Francesco Merlo in primis e a molti altri” – ha scrittosu Twitter – “Ebbene sì, mi sono permessa di omaggiare la mia ex, che mi ha sempre seguita con affetto e attenzione, con un ultimo, prima che la sua coscienza, e poco dopo il suo corpo, ci lasciasse.