Sport.quotidiano.net - Basket serie B. OraSì, nuove date per tre match interni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambiano ledi tre incontri casalinghi infrasettimanali dell’(capitan Dron in foto), anticipati dal giovedì al mercoledì. Con la Virtus Roma si giocherà il 13 novembre alle 20.30, con Latina il 29 gennaio alle 20 e con Fabriano il 19 febbraio alle 20.30. Nessuna variazione invece per quelli in casa con Chiusi, San Severo e Pielle Livorno e per la trasferta a Sant’Antimo, che restano in calendario di giovedì. Intanto ilRavenna informa che, pur essendo chiusa la campagna abbonamenti, è ancora possibile abbonarsi prendendo un appuntamento telefonico con la segreteria. Scrivendo su WhatsApp al numero 333-5761116 si potranno concordare la data e l’orario in cui passare in sede per ritirare l’abbonamento.