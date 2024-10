Manchester United, riflessioni su Ten Hag: Ratcliffe in silenzio, cosa succede e i possibili sostituti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, dopo i pessimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione Secondo quanto riportato dal Manchester United Evening, sono in corso delle profonde riflessioni in casa Manchester United sul futuro di Erik Ten Hag dopo il pessimo inizio di stagione. Il proprietario Sir Jim Calcionews24.com - Manchester United, riflessioni su Ten Hag: Ratcliffe in silenzio, cosa succede e i possibili sostituti Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Erik Ten Hag, allenatore del, dopo i pessimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione Secondo quanto riportato dalEvening, sono in corso delle profondein casasul futuro di Erik Ten Hag dopo il pessimo inizio di stagione. Il proprietario Sir Jim

Manchester United - sei ore di riunione con Ratcliffe per decidere di tenere ten Hag (Times) - Ieri sembrava una giornata cruciale per decidere il suo destino a Manchester. Insomma, un disastro. Non c’erano a gennaio, febbraio, marzo o aprile – il ceo Omar Berrada, il ds Dan Ashworth – sono arrivati ??solo a luglio». Peggior inizio di stagione negli ultimi 35 anni di storia del club, quattordicesimo in classifica a 10 punti dal primo. (Ilnapolista.it)

Visnadi : «Inzaghi intelligente - no al Manchester United! 2 motivi» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Visnadi: «Inzaghi intelligente, no al Manchester United! 2 motivi») © Inter-News. L’ultima cosa che può fare un ragazzo intelligente come il tecnico dell’Inter è andare in quel ginepraio e non ... (Inter-news.it)

Inzaghi-Manchester United - ma non solo : tre no! Retroscena – CdS - Ma questo triplo no dimostra l’attaccamento di Inzaghi alla causa nerazzurra. Sulla panchina dell’Inter ha vinto sei titoli, tra cui quello leggendario della seconda stella. Oltre ai contatti nel finale della scorsa stagione, a settembre, durante la prima sosta per le nazionali, Inzaghi è stato contattato direttamente da un intermediario dei Red Devils. (Inter-news.it)