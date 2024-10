Gigi d’Alessio aggiunge una data al Forum: concerto-festa di Natale il 21 dicembre (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano – Gigi D'Alessio annuncia 'Gigi for XMAS, La festa', il raddoppio della data all'Unipol Forum di Milano che arriva alla fine del tour nei palasport, il prossimo 21 dicembre. Una vera e propria strenna sotto l'albero per concludere insieme ai fan un anno di eventi, sempre sold out, in piena atmosfera natalizia. L'artista promette uno spettacolo unico con performance esclusive: gran finale di un ricchissimo tour invernale che inizierà tra poco più di un mese e che toccherà tutti i più importanti palazzetti d'Italia, da Nord a Sud. Si parte con due date al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 e il 13 novembre. Ilgiorno.it - Gigi d’Alessio aggiunge una data al Forum: concerto-festa di Natale il 21 dicembre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano –D'Alessio annuncia 'for XMAS, La', il raddoppio dellaall'Unipoldi Milano che arriva alla fine del tour nei palasport, il prossimo 21. Una vera e propria strenna sotto l'albero per concludere insieme ai fan un anno di eventi, sempre sold out, in piena atmosfera natalizia. L'artista promette uno spettacolo unico con performance esclusive: gran finale di un ricchissimo tour invernale che inizierà tra poco più di un mese e che toccherà tutti i più importanti palazzetti d'Italia, da Nord a Sud. Si parte con due date al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 e il 13 novembre.

