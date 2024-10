Quotidiano.net - Baricco, è sempre “Novecento“. Lettura corale con testi originali

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alessandro, Gabriele Vacis e Roberto Tarasco domenica 20 ottobre (ore 18.00) al Teatro Goldoni di Venezia celebrano i 30 anni dal debutto del monologocon un evento unico – una grande festa all’interno della sesta edizione del Festival delle Idee – che riunisce per una sera ospiti d’eccezione, gli amici diche hanno “attraversato“ in tre decenni il capolavoro teatrale scritto danel 1994 (e diventato anche un film con la regia di Tornatore). Sarà unainedita, arricchita da nuoviscritti per l’occasione da, Tito Faraci e Marco Ponti, immagini e racconti inediti, a cui prenderanno parte Mirko Artuso, Gloria Campaner, Lella Costa, Laura Curino, Juri Ferrini, Marco Paolini, Paolo Rossi, Fausto Russo Alesi, condotti da Alessandroe Valeria Solarino.