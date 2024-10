Novità discografiche e grandi progetti in vista per il dj/producer catanese Jadoo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jadoo, dj/producer catanese, ha pubblicato nell’ultimo periodo diversi singoli tra cui risaltano “RitmiKa”, “Katema” e “Secret Enemy”, con cui si è fatto notare dalla scena italiana e internazionale. Il 2024, per il producer, si è rivelato un anno che ha determinato un vero è proprio punto di Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), dj/, ha pubblicato nell’ultimo periodo diversi singoli tra cui risaltano “RitmiKa”, “Katema” e “Secret Enemy”, con cui si è fatto notare dalla scena italiana e internazionale. Il 2024, per il, si è rivelato un anno che ha determinato un vero è proprio punto di

Cataniatoday.it - Novità discografiche e grandi progetti in vista per il dj/producer catanese Jadoo

