Componenti per aerei non sicuri e inquinamento, Legambiente: "Valutiamo costituzione parte civile" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Legambiente valuterà la possibilità di costituirsi parte civile nell’inchiesta sulle forniture di Componenti non a norma per i velivoli Boeing da parte di due società brindisine, nel caso in cui il procedimento dovesse sfociare in un processo. L’associazione ambientalista ha ovviamente a cuore il Brindisireport.it - Componenti per aerei non sicuri e inquinamento, Legambiente: "Valutiamo costituzione parte civile" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)valuterà la possibilità di costituirsinell’inchiesta sulle forniture dinon a norma per i velivoli Boeing dadi due società brindisine, nel caso in cui il procedimento dovesse sfociare in un processo. L’associazione ambientalista ha ovviamente a cuore il

La maggior parte delle componenti straniere delle armi russe proviene dalla Cina - La maggior parte delle componenti straniere delle armi russe utilizzate sul campo di battaglio contro l’Ucraina proviene dalla Cina. Armi russe: la maggior parte delle componenti straniere proviene dalla Cina Il governo ucraino ha affermato che la maggior parte dei componenti stranieri trovati ... (Periodicodaily.com)

L’iniziativa. Corso di primo soccorso di Siena Cuore. Hanno partecipato i componenti dello staff - Nel corso della scorsa settimana gli staff della prima squadra e del settore giovanile della Robur hanno preso parte al corso di primo soccorso organizzato da Siena Cuore. Per riuscirci opera attività di informazione/formazione ai cittadini e si impegna nell’acquisto, tramite raccolta fondi e ... (Sport.quotidiano.net)

Componenti per aerei non sicuri e inquinamento, Legambiente: "Valutiamo costituzione parte civile" - L'associazione ambientalista: "Apprezzamento per il lavoro svolto dalla Procura e dagli organi di controllo ambientale, continueremo a seguire gli sviluppi dell'inchiesta" ... (brindisireport.it)

Boeing 787 Dreamliner, seimila pezzi difettosi: materiale non conforme sulle fusoliere. Ecco come è stato possibile - C’è stata anche la collaborazione del dipartimento di giustizia americano e del Fbi nell’inchiesta partita da Brindisi sulla presunta non conformità della fornitura ... (ilmattino.it)

Boeing 787 e pezzi non conformi, quali parti produce l’Italia e ci sono dei pericoli per chi vola? - Le domande e le risposte dopo le indagini della procura di Brindisi sui prodotti con materiale non conforme. Ecco cosa è successo e che conseguenze ci sono per chi viaggia ... (corriere.it)