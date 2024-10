Maltempo in Toscana, scatta l’allerta gialla per lunedì 7 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico. Lo ha diramato la sala operativa della protezione civile regionale per la giornata di domani, lunedì 7 ottobre. Probabili nel pomeriggio rovesci temporaleschi nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Il codice giallo riguarda il 'rischio idrogeologico idraulico' sul reticolo minore di queste zone. L'avviso scatta dalle ore 18 di oggi, domenica 6 ottobre, e va avanti fino alla mezzanotte di domani 7 ottobre. Le aree coinvolte dall'allerta gialla sono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 62024 – Allertainper rischio idrogeologico. Lo ha diramato la sala operativa della protezione civile regionale per la giornata di domani,. Probabili nel pomeriggio rovesci temporaleschi nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Il codice giallo riguarda il 'rischio idrogeologico idraulico' sul reticolo minore di queste zone. L'avvisodalle ore 18 di oggi, domenica 6, e va avanti fino alla mezzanotte di domani 7. Le aree coinvolte dall'allertasono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. (Lanazione)

