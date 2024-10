Sestri Levante-Vis Pesaro oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi-Vis, match valido per l’ottava giornata del girone B di/2025. Buon periodo per i liguri, che con 6 punti nelle ultime tre giornate stanno provando a risalire la china: le vittorie esterne contro Legnago e Pianese hanno dato fiducia all’ambiente, che ora spera di replicare una buona prestazione. I marchigiani dopo un grande inizio con tre vittorie consecutive sono ora in flessione: 1 punto nelle ultime tre uscite è un piccolo campanello d’allarme, ma le possibilità di rialzarsi ci sono.-Vis: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 5 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.