Caro Giuliano una morale separata dall' efficacia è una possibilità irrinunciabile

(Di sabato 5 ottobre 2024), ieri hai cortesemente chiamato la mia posizione “perfettamente, secondo me errata”, e te ne ringrazierei, leggendola “errata, secondo me perfettamente”. Insistere sul nostro dissenso su Gaza è superfluo, è un fatto compiuto, ma c’è un dettaglio che ha un’influenza pratica, e riguarda proprio la giornata di oggi. In sostanza, non riconosco un dissenso né riguardo alla ripugnanza per il 7 ottobre, né sopra il giudizio sull’Iran degli ayatollah e la prospettiva di un loro armamento nucleare. Fui ammiratore di Osirak. Quanto a una, dunque eventualmente errata, è una: salvare la propria anima è il minimo.