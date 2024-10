Carta del docente in ritardo | quando sarà disponibile e quanto perderanno gli insegnanti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il caos che avvolge ladel2024/2025 sta lasciando glidi ruolo e i supplenti annuali con molte più domande che risposte. A un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il bonus che dovrebbe supportare l’aggiornamento professionale deglinon è ancora. Una situazione che non si era mai vista, e che rischia di trasformarsi in un vero e proprio rompicapo burocratico. Fino allo scorso anno, questo strumento prevedeva un bonus di 500 euro da utilizzare per due anni consecutivi. Tuttavia, quest’anno ciuna riduzione dell’importo: le voci parlano di un taglio che potrebbe variare tra i 75 e i 100 euro.