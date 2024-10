Benevento annunciate tante iniziative rivolte a tifosi e partner commerciali | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo “conosciAMO”, un progetto (LEGGI QUI) che si svolgerà da ottobre 2024 a giugno 2025 e che mira a promuovere la squadra giallorossa nei comuni della provincia, il club di via Santa Colomba attraverso una nota sul proprio sito ha ufficializzato una serie di eventi che avranno come destinatari ie gli sponsor, al fine di rafforzare in maniera ulteriore il legame tra la squadra e il territorio. Grande attesa per l’iniziativa denominata “Calcio Experience”, che permetterà di esplorare i luoghi più segreti del club e di incontrare i propri idoli durante una giornata emozionante.nella nota della società: “IlCalcio è orgoglioso di annunciare una serie di eventi esclusivi che si terranno tra dicembre 2024 e inizio 2025.