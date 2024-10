A Napoli celebrata la nascita del Mahatma Gandhi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Parco Virgiliano diha ospitato la celebrazione delJayanti, ricorrenza che commemora ladel, icona mondiale di pace. L’evento, promosso dal Consolato Onorario dell’India per Campania, Basilicata e Puglia, in collaborazione con l’Ambasciata dell’India a Roma, il Comune die studiosi dell’Università di«L’Orientale», ha visto la partecipazione del vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di, Laura Lieto, il console onorario della Repubblica Federale di Germania, Stefano Ducceschi, il console onorario della Repubblica del Kazakhstan, Valentina Mazza, indologi ed esponenti della comunità indiana residente in Campania, uniti nel ricordo dei valori e degli insegnamenti del leader indiano. La cerimonia è iniziata con il ritrovo presso la statua diall’interno del parco.