Chanel e il suo siero per gli occhi provato per voi

(Di giovedì 3 ottobre 2024), con la sua linea N° 1, non cerca di combattere il tempo, ma di celebrare la maturità della pelle. Il brand ha abbracciato un approccio olistico, stimolando tutti e cinque i sensi per favorire il benessere globale. La profumazione delicata e appena percettibile offre una sensazione di relax, mentre le texture, leggere e non untuose, rendono l'applicazione un piacere sensoriale. Un Tocco di Rosso Courtesy ofNel cuore della linea troviamo ilRivitalizzante N° 1 di. Già al primo sguardo, il flacone ci colpisce: il suo rosso vibrante richiama la camelia rossa, non solo fiore simbolo della maison, ma anche ingrediente chiave del prodotto. Questosfrutta il potere di un fiore dalla lunga tradizione, protagonista di studi approfonditi condotti nel villaggio francese di Gaujacq, dove crescono 2.000 varietà di camelie.