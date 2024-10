Svelato il segreto per la salute delle tue ossa | questo alimento poco conosciuto è il preferito dai nutrizionisti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quando pensiamo a rinforzare lanostre, la prima cosa che ci viene in mente è il calcio, motivo per cui fin da piccoli ci è stato sempre detto di bere il latte a colazione (l’completo per eccellenza). Ma se ti dicessi che non è l’unica opzione per aiutare le tuea rimanere forti e sane? Sì, ci sono anche i formaggi o lo yogurt, ma chi non è particolarmente amante dei latticini oggi può festeggiare. Esiste infatti un altroinaspettato che non solo è ricco di calcio, ma è anche ildaiperché contiene anche tantissimo magnesio e fosforo, altri due nutrienti cruciali per latue: stiamo parlando dei semi di Chia. Come ha spiegato l’endocrinologa Amber Wheeler alla rivista ‘Parade‘, questi piccoli semi che usiamo per condire i piatti sono una fonte inesauribile di calcio.