Nuovo richiamo di crocchette per animali in Italia. Questa volta riguarda i prodotti della marca Colella Trade Srl. L’allerta arriva dal Ministero della Salute, che ha deciso di ritirare dal mercato alcune confezioni dopo aver riscontrato possibili rischi per cani e gatti. Non si tratta di un episodio isolato: già due settimane fa era stato diffuso un richiamo simile, e ora la situazione si ripete. I proprietari di animali sono invitati a controllare se tra le scorte di casa ci sono prodotti interessati e a evitare di somministrarli ai loro animali fino

Non si tratta più di un episodio isolato. Dopo il richiamo di crocchette per cani diffuso due settimane fa dal Ministero della Salute, l’allerta per i prodotti secchi a marchio Colella Trade Srl si è estesa ad altri 135 lotti, comprendendo anche prodotti destinati ai gatti. Considerando la quantità di lotti coinvolti, la distribuzione potrebbe aver raggiunto migliaia di animali in tutta Italia. Le stime basate sui volumi di produzione industriale (circa 1.170 tonnellate di prodotto) indicano che il numero di pasti potenzialmente coinvolti potrebbe arrivare fino a 4 milioni: circa 3 milioni per i cani e 1 milione per i gatti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Cani e gatti a rischio: maxi richiamo di crocchette in Italia

Eurospin ha avviato il richiamo delle crocchette per cani Radames, a causa di un lotto, il 5286, che presenta livelli di Aflatossina B1 superiori ai limiti consentiti.

Il Ministero ha emesso un nuovo richiamo su alcuni lotti di minestrone e crocchette per cani, segnalando potenziali rischi per la salute dei consumatori e degli animali.

