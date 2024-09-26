Giorgia Meloni e Katalin Novák | Un Selfie che Scuote la Politica

Da ameve.eu 26 set 2024 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni e Katalin Novák si sono scattate un selfie durante un evento pubblico, e questa immagine ha fatto il giro dei social network. La foto ha suscitato molte reazioni, soprattutto tra gli utenti che hanno commentato il loro atteggiamento amichevole. Nella foto, le due leader sorridono, stringendosi la mano, mentre alcuni spettatori osservano incuriositi.

La recente foto che ritrae  Giorgia Meloni  e  Katalin Novák  ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. La presidente del Consiglio italiana e l’ex presidente ungherese sono state immortalate insieme durante un evento a New York, e la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Ma cosa c’è dietro questo scatto che ha fatto tanto discutere? Katalin Novák, ex presidente della Repubblica Ungherese, è stata travolta da uno scandalo di pedofilia che ha scosso l’Ungheria e l’Europa intera. A febbraio, Novák è stata costretta a dimettersi dopo che è emerso il suo coinvolgimento nella concessione della grazia a un vicedirettore di un orfanotrofio accusato di abusi sui minori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Cosa pensa Laura Pausini di Giorgia Meloni, la risposta a Enrico Lucci che la incalzava sulla politicaLaura Pausini ha dichiarato di non avere un’opinione politica, spiegando che il suo incontro con Mattarella al Quirinale non l’ha portata a schierarsi.

Giorgia Meloni diventa un manga nel selfie con la premier giapponese Takaichi: “Nazioni lontane ma vicine”Un’immagine condivisa sui social mostra Giorgia Meloni in versione manga, scattata durante un selfie con la premier giapponese Takaichi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Giorgia Meloni e la voglia di empatia: quanto conta il dialogo nella scena internazionaleQuando questo «sentire comune, «questo «immedesimarsi uno con l’altro» fa da cornice agli incontri tra primi ministri, il rapporto che si riesce a creare a livello personale diventa lo strumento più ... lagazzettadelmezzogiorno.it