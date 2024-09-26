Giorgia Meloni e Katalin Novák | Un Selfie che Scuote la Politica

Giorgia Meloni e Katalin Novák si sono scattate un selfie durante un evento pubblico, e questa immagine ha fatto il giro dei social network. La foto ha suscitato molte reazioni, soprattutto tra gli utenti che hanno commentato il loro atteggiamento amichevole. Nella foto, le due leader sorridono, stringendosi la mano, mentre alcuni spettatori osservano incuriositi.

La recente foto che ritrae Giorgia Meloni e Katalin Novák ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. La presidente del Consiglio italiana e l’ex presidente ungherese sono state immortalate insieme durante un evento a New York, e la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Ma cosa c’è dietro questo scatto che ha fatto tanto discutere? Katalin Novák, ex presidente della Repubblica Ungherese, è stata travolta da uno scandalo di pedofilia che ha scosso l’Ungheria e l’Europa intera. A febbraio, Novák è stata costretta a dimettersi dopo che è emerso il suo coinvolgimento nella concessione della grazia a un vicedirettore di un orfanotrofio accusato di abusi sui minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

