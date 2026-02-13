Laura Pausini ha dichiarato di non avere un’opinione politica, spiegando che il suo incontro con Mattarella al Quirinale non l’ha portata a schierarsi. La cantante ha precisato che il suo ruolo rimane concentrato sulla musica, anche dopo essere stata avvicinata da domande di natura politica. Quando Enrico Lucci le ha chiesto cosa pensa di Giorgia Meloni, Pausini ha evitato di esprimersi su questioni di partito e ha sottolineato che preferisce mantenere il suo spazio lontano dalla politica.

Per Laura Pausini è l’ennesimo periodo intenso. Quando non è in giro per il globo ad abbracciare il suo pubblico, sbarca a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice. La sua presenza al Festival ha di nuovo sollevato dubbi sulla sua appartenenza politica, e proprio su questo mistero l’ha incalzata l’inviato di Striscia La Notizia Enrico Lucci. La risposta della cantante è stata: “Per fortuna siamo un Paese democratico e ognuno può pensare quello che vuole”. La provocazione su Giorgia Meloni Venerdì 13 febbraio il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i 30 big in gara al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cosa pensa Laura Pausini di Giorgia Meloni, la risposta a Enrico Lucci che la incalzava sulla politica

Enrico Lucci ha sollevato una domanda spinosa durante una conversazione con Laura Pausini, chiedendole se gli artisti siano schierati a sinistra.

A meno di un mese dall'inizio di Sanremo 2026, l'attenzione si concentra sulla manifestazione, con particolare interesse per la presenza di Laura Pausini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Laura Pausini sugli haters: Non è sano insultare se non piace una canzone. Senza i social vivo con meno panico; Olimpiadi, Laura Pausini canta l'Inno nazionale e il web si divide: Lo ha rovinato, La perfezione; Laura Pausini blocca i commenti social, cosa è successo? Dalla cover di Mengoni alle Olimpiadi; Laura Pausini, l’attacco di Morgan dopo l'inno di Mameli alle Olimpiadi 2026: Musica adatta alla Disney.

Cosa pensa Laura Pausini di Giorgia Meloni, la risposta a Enrico Lucci che la incalzava sulla politicaQual è il pensiero di Laura Pausini sulla politica? La replica a Enrico Lucci che la incalza su Giorgia Meloni ... virgilio.it

Sanremo 2026, Lucci chiede a Laura Pausini se gli artisti sono di sinistra: C'è chi pensa che sia fascistaEnrico Lucci ha chiesto a Laura Pausini se gli artisti sono di sinistra: la risposta della cantante, che sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo. virgilio.it

Vasco Rossi irrompe in difesa di Laura Pausini, criticata dopo l'inno alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina #musica #vascorossi #LauraPausini #milanocortina2026 #olympics - facebook.com facebook

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e i Big (assente Patty Pravo) sono stati accolti al Colle dal Presidente della Repubblica. «Così assurda sta foto che se dicono che è AI ci credo», fa sapere J Ax x.com