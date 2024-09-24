Virus Nipah in India | Allarme Sanitario e Misure di Contenimento
Il virus Nipah ha causato nuove infezioni in India, portando alla chiusura di scuole e università e alla richiesta di usare mascherine in alcune zone. I casi sono aumentati nelle ultime settimane, spingendo le autorità a intervenire rapidamente per contenere l’epidemia. Le autorità sanitarie hanno deciso di chiudere le scuole per evitare ulteriori contagi e di rafforzare i controlli nelle aree più colpite.
Il virus Nipah ha riacceso l’allarme sanitario in India, con nuovi casi che hanno portato alla chiusura di scuole e università e all’imposizione dell’obbligo di mascherine in alcune regioni. La situazione è particolarmente critica nello stato del Kerala, dove sono stati registrati sei casi positivi e due decessi. Cos’è il Virus Nipah?. Il virus Nipah (NiV) è un agente zoonotico che può essere trasmesso all’uomo dai pipistrelli della frutta e altri animali infetti, come i maiali. Il virus può anche essere trasmesso direttamente da persona a persona attraverso il contatto stretto con una persona infetta.🔗 Leggi su Ameve.eu
