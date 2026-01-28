Virus Nipah in India autorità garantiscono il contenimento tempestivo ma alcuni aeroporti sono in allerta

Le autorità indiane assicurano che stanno lavorando per contenere il virus Nipah, che si è diffuso in alcune regioni del paese. Tuttavia, diversi aeroporti sono in allerta e monitorano attentamente i passeggeri provenienti da zone a rischio. Il virus, che ha un alto tasso di mortalità e ancora senza vaccino, preoccupa medici e cittadini. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si cerca di evitare che si sviluppi un’ulteriore diffusione.

È allarme in Asia, e non solo, per il virus Nipah, dopo la segnalazione dei contagi in India. Contro il patogeno, che si trasmette in via originaria dagli animali all’uomo, al momento non c’è alcun vaccino. Il tasso di mortalità è elevato: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è compreso tra il 40% e il 75%. Virus Nipah, i controlli si intensificano Come riferisce l’Afp, le autorità sanitarie indiane hanno assicurato di aver garantito il “contenimento tempestivo” del virus Nipah dopo la conferma di due casi nel Bengala Occidentale. In una nota diffusa dal ministero della Salute, viene spiegato che sono state attuate “operazioni di sorveglianza rafforzata, test di laboratorio e indagini sul campo”, misure che avrebbero permesso di contenere rapidamente i contagi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

