Referendum sulla Cittadinanza | La Corsa alle Firme e le Prospettive di Cambiamento

Il referendum sulla cittadinanza, promosso da gruppi politici e associazioni, sta spingendo migliaia di cittadini a firmare le petizioni. La proposta, che chiede di dimezzare il tempo di residenza richiesto, ha fatto salire le firme in poche settimane. Questo movimento nasce dalla crescente richiesta di semplificare le procedure per ottenere la cittadinanza, soprattutto tra i giovani stranieri che vivono in Italia da anni.

Il referendum sulla cittadinanza sta attirando l'attenzione di tutta Italia. L'iniziativa, promossa da diversi partiti e associazioni, mira a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza ininterrotta necessari per richiedere la cittadinanza italiana. Con la scadenza del 30 settembre 2024 per raccogliere le 500.000 firme necessarie, la mobilitazione è in pieno svolgimento e ha già raggiunto quota 300.000 firme. L'Obiettivo del Referendum. Il quesito referendario punta a modificare la legge attuale sulla cittadinanza, che richiede 10 anni di residenza legale e ininterrotta per poter avanzare la richiesta.