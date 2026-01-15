Superate le 500mila firme per il referendum sulla giustizia Opposizioni al governo | si cambi la data

Il referendum sulla giustizia ha raccolto oltre 500.000 firme in poco più di tre settimane, segnando un risultato significativo per la raccolta popolare. Le opposizioni al governo chiedono ora di rivedere la data di svolgimento, sostenendo che il successo può essere ulteriormente rafforzato. Restano pochi giorni, fino al 30 gennaio, per consolidare questa iniziativa e favorirne il successo finale.

La richiesta popolare di Referendum sulla giustizia ha superato il mezzo milione di firme in poco più di tre settimane e il ‘Comitato della società civile per il No’ rilancia: “Un risultato straordinario”, ma “che può essere ulteriormente migliorato nei giorni che mancano al 30 gennaio”. Più alto sarà il numero di chi firmerà, più chiara sarà la volontà di respingere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e, assieme a questo, “il tentativo del Governo di forzare i tempi e strozzare il dibattito”. Un riferimento alla data fissata dal governo per la consultazione popolare, il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

