Piogge forti su Montecatini Val di Cecina | chiusi due guadi sul Torrente Sterza

Forti piogge si sono abbattute questa notte su Montecatini Val di Cecina, costringendo a chiudere due guadi sul Torrente Sterza. Le strade sono allagate e alcune zone sono rimaste isolate, mentre i mezzi di soccorso sono intervenuti per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione resta sotto controllo, ma le previsioni indicano altre piogge nelle prossime ore.

La pioggia di queste ultime ore in provincia di Pisa si è fatta sentire nel comune di Montecatini Val di Cecina. L'amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Auriemma, ha preso alcuni provvedimenti per la sicurezza pubblica, disponendo la chiusura di due guadi. "?A causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il nostro territorio dalla scorsa notte e per tutta la mattinata - ha reso noto Auriemma su Facebook alle ore 15 di oggi, 28 gennaio - ho appena firmato l'Ordinanza n. 42026 per garantire l'incolumità di tutti i cittadini.?E' stata disposta la chiusura immediata dei seguenti guadi sul Torrente Sterza: Guado in località Aiaccia; Guado di Sassa Caselli (Ponte dei Sodi)".🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Montecatini Val di Cecina Montecatini Val di Cecina protagonista su Rai3: emozione e orgoglio per la miniera La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Montecatini Val di Cecina Argomenti discussi: Frana in via Gentile alle Fornaci dopo le forti piogge, residenti preoccupati. Meteo: piogge, forti venti e nevicate abbondanti! Le zone a rischioOggi (28 gennaio) la perturbazione n.11 innesca un forte maltempo da Nord a Sud con nevicate abbondanti e forti venti con rischio mareggiate. meteo.it Neve a Nord, piogge, venti forti e mareggiate su gran parte dell'ItaliaUna perturbazione atlantica porterà un generale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte dell'Italia, con precipitazioni più abbondanti sulle regioni occidentali e nord-orientali, nevicate f ... ansa.it La pietra racconta di fatica e sacrificio, tecnica e maestria. Nella luce flebile di pozzi e gallerie, il passato è più luminoso che mai. Museo Delle Miniere, Località La Miniera, 56040, Montecatini Val di Cecina (PI). 0586 894563. 0588 31026 _ #itineraculturaeturi - facebook.com facebook

