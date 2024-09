Chiara Ferragni salta le sfilate ma non l’ultimo evento della MFW

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Anno bisesto, anno funesto” recita il detto. Niente di scientificamente provato ma, secondo molti, gli anni bisestili sono costellati da una serie di sfortune. Questo 2024 non sembra in effetti andare molto bene per, sebbene i problemi per lei siano iniziati con lo scandalo pandoro già sul finire del 2023. Mesi di alti e bassi, tra scossoni nel lavoro e la separazione da Fedez. Un addio non facile quello tra i due, culminato conbotta e riposta social, che ha visto coinvolto anche Tony Effe. Lei cerca di accantonare le preoccupazioni e si presenta sul red carpet con un look strepitoso.al centro del dissing Fedez nel video del brano “L’infanzia difficile di un benestante”Quella appena trascorsa è stata l’ennesima settimana complicata per. L’imprenditrice si è trovata, suo malgrado, al centro di un dissing tra Fedez e Tony Effe.