Yaris TGR Italy La ’bomba’ da rally in edizione limitata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Auto daportata in strada, sin dal suo esordio Toyota GRè un fenomeno. La piccola peste, immediatamente esaurita nelle edizioni speciali, ora ha una serie dedicata solo al mercato italiano la TGRLimited Edition. Il nome è quello del reparto corse del Marchio che segue i programmi di motorsport in Italia ed è stata sviluppata per celebrare il primo successo nel campionatonel 1973. Saranno solo 51 le unità disponibili, come gli anni dalla prima vittoria e la livrea della versione speciale ricorderà quella della Corolla CoupéCar di oltre mezzo secolo fa. Oltre alla livrea sfoggia i cerchi forgiati saranno personalizzati con l’esclusiva finitura Heritage Gold, con specifico richiamo alla Corolla da competizione.