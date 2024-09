Amadeus stasera sul Nove per realizzare un sogno senza paura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) ''Buongiorno e buona domenica, questo per me è un giorno importante, questo 22 settembre 2024 l'inizio di una nuova avventura, la parola che mi viene in mente e che auguro a voi è felicità''. Lo dice- camicia fantasia all'aperto mentre cammina lungo un muro - in un video pubblicato sui social alla vigilia della partenza della sua nuova avventura sul. ''La felicità di essere in questa azienda la Warner Bros Discovery, sul- continua-, di essere stato 25 anni in una azienda che continuerò ad amare, la Rai e la sincera felicità che il programma che ho lasciato continui ad avere il meritato successo.