Vuelle il precampionato si chiude in Friuli Quadrangolare con Brindisi Verona e Cividale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà il Trofeo "Ferroluce",in programma oggi e domani a Romans d’Isonzo (provincia di Gorizia) are la pre-season della Carpegna Prosciutto. Oggi alle 18 i biancorossi aprono il torneo affrontando la Valtur, l’altra formazione retrocessa dalla serie A la scorsa primavera. Sarà perciò un confronto molto interessante per verificare le potenzialità di entrambe a poco più di una settimana dal via al campionato. La squadra allenata da Piero Bucchi, un bel ritorno asullo stile di quello di Pino Sacripanti a Pesaro, viene dall’affermarzione nella 13ª edizione del "Memorial Pentassuglia", il torneo dedicato a ’Big Elio’, l’indimenticabile coach dei pugliesi al quale è anche intitolato il palasport.