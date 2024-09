Var arbitri sempre più Ambra | oltre agli auricolari riceveranno messaggi istantanei da Lissone sull’orologio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una novità in Serie A per quanto riguarda il Var. La Lega ha comunicato di aver implementato la procedura con un nuovo sistema di comunicazione tra la sala Var e l’arbitro in campo. Non più quindi solo audio ma, visti i recenti problemi, anche uno di testo ricevutodell’arbitro di campo. Glisarannopiù eterodiretti. Ricordano l’inizio di carriera diAngiolini un secolo fa, quando a Non è la Rai era eterodiretta da Gianni Boncompagni. Poi, però,è cresciuta e si è affermata con la propria personalità e ha avuto la sua carriera. Glirischiano il percorso inversi. Erano autonomi e indipendenti, anche troppo, ma ora sono troppo eterodiretti. Di fatto, èpiù forte il dubbio che non siano loro ad arbitrare, ma oggi siano semplici esecutori.