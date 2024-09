Festa del Cinema di Roma 2024 | svelato il programma della 19 edizione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)deldiil19°Si svolgerà dal 16 al 27 ottobrela diciannovesimadeldi, come sempre presso l’Auditorium ParcoMusica di. Ad aprire questa, come reso noto nei giorni precedenti, ci sarà Megalopolis di Francis Ford Coppola, già presentato in concorso al Festival di Cannes. Nel corsoconferenza stampa di presentazione del, Salvatore Nastasi, PresidenteFondazioneper, ha affermato: “L’identitàdelè chiara, si è trasformata molte volte, ma la cosa su cui credo di più è il fatto che si è allargata tantissimo per la città ed è diventata davvero un Festival del pubblico più checritica. Non ci sono paragoni con altre realtà. Non esistono paragoni, il nostro modello è vicino a tutti i festival delle grandi città“.