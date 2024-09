Live rap session alla Barona | appuntamento al Barrio’s

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Milano – La musica può aiutare a trovare la propria strada. Il rap può diventare linguaggio per esprimere sofferenza ma anche speranza. Un modo per conquistare il riscatto. Ma come fare, a scrivere? Come riuscire a dare vocepropria passione e, soprattutto, a farsi ascoltare? I giovanissimi (e non solo) lo potranno scoprire questa sera, 18 settembre, al "rap" al Barrio's di viaangolo via Boffalora. Ci si può iscrivere mandando una mail ad [email protected] oppure presentandosi direttamente al Barrio's alle 18.30 di oggi.