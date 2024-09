Il salone nautico di Genova Yacht e accessori di lusso in vetrina Le aziende viareggine le più attese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Apre domani il 64esimodi, appuntamento irrinunciabile per gli amanti del mare. Partecipano numerosedi Viareggio, della Versilia e del distretto, tra le quali Navigo, C Map, Seakeeper, Naval Motor Botti, Power Group, Boat Propulsion, Centro, Croma Italia, Gianneschi, Lowrance, Pro Energy, Ship Control, Simrad, Sleipner Italia e altre. In primissimo piano la grande mostra dei cantieri viareggini quali Maiora, AB, Azimut, Sanlorenzo, che da sempre sono la colonna portante degli espositori nel, con le loro flotte ammirate e “provate” in mare dai potenziali nuovi clienti. Le darsene genovesi infatti sono state ampliate per accogliere nuovi stand con imbarcazioni e natanti di ogni tipo, a partire dalle piccole vele e fino aglida trenta metri e oltre.