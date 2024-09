The Batman | confermata una nuova serie spin-off dopo The Penguin

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) I produttori di Thee The, hanno rivelato che ci sarà un'altra-off dedicata al mondo creato da Matt Reeves Il produttore di Thee Theha confermato che è in fase di sviluppo un'altra-off di Gotham City, lapreferita dai fan di Matt Reeves. Thecon Colin Ferrell, è dietro l'angolo. Tuttavia, c'erano anche piani per altri-off, uno incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham e un altro sullo stesso Arkham Asylum. Purtroppo, a luglio, Reeves ha detto a Variety che la HBO aveva abbandonato entrambe le idee. Secondo lui, lo studio voleva puntare di più sui personaggi principali. Il team diconferma che è in lavorazione un secondo-off The