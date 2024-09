Non esistono droghe leggere e droghe pesanti Esistono sono le droghe

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 15 settembre 2024) “Era il 1986 quando ho vinto il concorso in magistratura. Potevo scegliere dove andare. Potevo andare in posti tranquilli come per esempio sulla riviera adriatica. Ma ho pensato di rimanere in Calabria e fare qualcosa per la mia terra, per porre un freno allo strapotere dell’Ndrangheta”. Per Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica più famoso d’Italia, non cidubbi: si riesce bene in ciò che si fa solamente se ci si crede fino in fondo. Gratteri è a Tricarico, un piccolo paesino della Basilicata che ha dato i natali a Rocco Scotellaro, il poeta contadino. Parla con la gente per poi raccontarsi a Panorama.it. Ammette che la forza delle sue scelte radicali arriva dagli ultimi, dai disperati, da quelli che nessuno accoglie. “Io ricevo tutti, anche quelli che non stanno bene con la testa.