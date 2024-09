Ma le hanno tagliato la faccia con un’ascia? | la lottatrice di arti marziali Irene Aldana vittima di un pestaggio brutale a Las Vegas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) LaUFC (Ultimate Fighting Championship, organizzazione dimiste statunitense, ndr))è rimastadi uno dei tagli più brutti che si ricordi nella storia dello sport, durante il suo ultimo incontro al LasSphere contro la brasiliana Norma Dumont. “Ma lelacon?”, si sono chiesti gli spettatori in arena inorriditi. L’incontro è stato violento sin dal primo round fino a quando si è concluso con un taglio orribile sul viso della sportiva 36enne. Il commentatore Jon Anik lo ha definito un taglio “simile a quello di una slot machine”, mentre la leggenda dell’UFC che interveniva in diretta, Daniel Cormier, ha espresso la sua ammirazione per lamessicana “perché ha continuato a combattere mentre il sangue le colava dal viso”. In ogni caso a vincere è stata Norma Dumont.