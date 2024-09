Alla Coppa Davis vince anche Cobolli L' Italia è prima nel girone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Flavioconsegna all'il secondo punto nella gara contro l'Olanda 2-0 e chiude al primo posto ildi. Il tennista romano ha superato Tallon Griekspoor nella seconda partita della terza giornata del gruppo A in corso all'Unipol Arena di Bologna in tre set, con punteggio di 7-6 (4), 4-6, 6-3. "Indossare questa maglia è sempre stato il mio sogno - ha detto a fine gara un emozionato- ora aver vinto la miapartita questo mi rende molto orgoglioso. Ho lavorato molto in questi mesi per indossare questa maglia". A fare il tifo per gli azzurri c'eraJannik Sinner, che però è andato via. E questo, scherza, forse è stato un bene: "Meno male che se n'è andato: mi ha messo un po' di pressione". Poi, tornando serio, ha ringraziato Matteo Berrettini "che e' una figura importante per me e mi ha aiutato in questi gironi.